Боунесс: Худобин всегда готов к сражению

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс отметил игру голкипера Антона Худобина в первом матче серии третьего раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (1:0, 1-0).



«Добби — прекрасный человек, которого все обожают в раздевалке, он ещё и прекрасный спортсмен. Как только судья впервые вбрасывает шайбу, Худобин готов к сражению. И ребята перед ним, видя его страсть, с желанием бьются за своего вратаря. Но тут нельзя забывать и о личности Антона, который постоянно отмачивает какие-то шутки и умеет разрядить обстановку», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.



Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин отразил 25 бросков и впервые за карьеру оформил шат-аут в Кубке Стэнли. Худобин (34 года и 122 дня) вошёл в топ-10 голкиперов по возрасту оформления дебютного шат-аута в плей-офф НХЛ, заняв 10-е место в этом рейтинге. Рекорд принадлежит Джонни Боуэру (38 лет 142 дня).

Антон Худобин отразил 25 бросков, сделав первый шат-аут за карьеру в плей-офф НХЛ