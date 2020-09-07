Житник — о решении Тротца заменить Варламова: он очень сильно рисковал

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о «Нью-Йорк Айлендерс» и решении главного тренера «островитян» Барри Тротца выпустить Томаса Грайсса вместо Семёна Варламова на седьмой матч серии плей-офф НХЛ с «Филадельфией Флайерз» (4:0, 4-3).



«Первые недели плей-офф, откровенно говоря, оставляли гнетущее впечатление. Но посмотрите, как быстро игроки после многомесячного карантина набрали форму и на какой уровень игры вышли! Мне очень понравились полуфиналы конференций, мы увидели великолепный хоккей. Думаю, дальше будет ещё интересней.



В Нью-Йорке в прежние годы часто ходил на матчи «Айлендерс». Стремительный рост «островитян» связывают со сменой менеджмента — уходом Гарта Сноу и приходом Лу Ламорелло. Ровная, быстрая, рабочая команда, но при счёте 3-1 она едва не отдала серию «Филадельфии».



Много обсуждается ход главного тренера «Айлендерс» со сменой вратаря в решающем матче, когда место Варламова занял Грайсс и сыграл на ноль. Одни говорят, что это был вынужденный ход — Варламов устал, может, дала знать травма. Другие называют Тротца большим тренером, который сначала привел «Вашингтон», несмотря на явный перекос в команде в сторону атаки, к победе в Кубке Стэнли, а сейчас подтвердил это, выиграв серию одним вратарским ходом.



Причём если так, то Тротц очень сильно рисковал: убирая первого вратаря в решающем матче, всю ответственность тренер взял на себя.



Как я воспринимаю это решение? Как крайне сомнительное. Я много лет играл в одной команде с Домиником Гашеком. У нас в «Баффало» убрать Доминатора с матча номер семь мог только вредитель. А вчера, кстати, некоторые болельщики то ли в шутку, то ли всерьёз спрашивали: а что было бы, если бы Тротц выпустил не Грайсса, а Сорокина? Как говорится, рисковать так рисковать!» — цитирует Житника Russia-Hockey.

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