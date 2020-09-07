Житник: от «Далласа» уже много лет ждали подъёма, наконец-то Техас на него вышел

Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о серии третьего раунда плей-офф НХЛ «Даллас Старз» — «Вегас Голден Найтс».

«Серия «Даллас» — «Колорадо» стала самой эффектной в плей-офф-2020, не уверен, что ещё кому-то удастся выйти на результативность этих команд с семью-восемью шайбами за матч. От «Далласа» уже много лет ждали подъёма, наконец-то Техас на него вышел. Лидеры команды — Радулов, Сегин, Бенн — сейчас в самом соку, но теперь энергии им добавила молодёжь во главе с открытием этого плей-офф Гурьяновым. В итоге даже без явного лидера в воротах «Даллас» добрался до финала конференции. Мне нравится эта команда — зрелищная, с огоньком.

«Вегас» постоянно недооценивают, но при этом он уже установил рекорд НХЛ всех времён — два финала конференции за первые три года существования клуба. Случайно такое не происходит. Нужно внимательно смотреть за работой менеджмента, который построил отличную команду без высоких раундов драфта, а также тренерского штаба, который из средних и не востребованных игроков за считанные месяцы сделал большую команду. Смотреть — и учиться!

Да, у «Далласа» звёздный состав, но у «Вегаса», как и «Айлендерс», есть система. Плюс вратарская линия у клуба из Невады всё-таки понадёжнее, чем у соперника. Мой прогноз: 51-49 в пользу «Вегаса»», — цитирует Житника Russia-Hockey.