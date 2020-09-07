Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Все игры регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе под Ярославлем, в которую попал «Локомотив» девять лет назад.
«7 сентября 2020 года в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять игр. Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами проведет специальные мероприятия в память о «Локомотиве». На аренах будут установлены мемориальные зоны, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.
7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа), выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.
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