Все матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память о «Локомотиве»

Все игры регулярного чемпионата КХЛ в понедельник, 7 сентября, начнутся с минуты молчания в память об авиакатастрофе под Ярославлем, в которую попал «Локомотив» девять лет назад.



«7 сентября 2020 года в регулярном чемпионате КХЛ состоятся пять игр. Как и в прошлые годы, лига совместно с клубами проведет специальные мероприятия в память о «Локомотиве». На аренах будут установлены мемориальные зоны, игроки выйдут на лед со специальными шевронами, а на трибунах будет выделен специальный сектор с 44 шарфами в память о погибших. Все матчи игрового дня начнутся с минуты молчания», — говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.



7 сентября 2011 года основной состав «Локомотива» погиб в результате крушения авиалайнера «Як-42Д» под Ярославлем. Жертвами аварии стали 44 человека (36 пассажиров и 8 членов экипажа), выжил лишь инженер по авиационному и радиотехническому обслуживанию Александр Сизов.

«Локомотив» — о команде, погибшей 9 лет назад: вы всегда с нами, в наших сердцах