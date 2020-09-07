Форвард минского «Динамо» Грецкий получил травму на предсезонке, ему на ногу упало 180 кг

Форвард минского «Динамо» Вячеслав Грецкий получил травму во время предсезонной подготовки.



«Три недели назад мне на ногу упало 180 килограммов. Через две недели буду снимать гипс, но моя работа не останавливалась ни на один день. Занимаюсь индивидуально в зале», — отметил Грецкий в эфире шоу «В одном звене».



В прошлом сезоне 23-летний Грецкий сыграл в 19 встречах регулярного чемпионата КХЛ. На его счету одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «-5» и двух минутах штрафного времени. Грецкий принял участие в Матче звёзд—2019. Он в числе 12 игроков был выбран болельщиками на Матч звёзд КХЛ—2020. Больше него голосов получили только вратари «Салавата Юлаева» Юха Метсола и одноклубник Грецкого Юнас Энрот.

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