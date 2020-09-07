Ласьков: хотели, чтобы Мозякин был готов к первым выездным матчам «Металлурга»

Первый вице-президент, директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Ласьков выразил надежду, что нападающий Сергей Мозякин поедет с командой на первые выездные матчи.
«Мы хотели, чтобы он был готов к первым выездным матчам. У Сергея старое заболевание, кросс он бежит без проблем, на льду работает по 40 минут. Он сам скажет, готов или нет, и сачковать не будет.
Кулёмин? У него это старая травма. Сначала использовали одну методику лечения, и он вышел на мемориале Ромазана, но эта методика не помогла. Сейчас пробуем другую методику с немецкими специалистами, и возвращение через месяц — это оптимистичный прогноз», – приводит слова Ласькова ТАСС.
В минувшем сезоне Мозякин набрал 41 (15+26) очко в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В плей-офф российский форвард сыграл пять матчей, в которых забросил две шайбы и отдал три результативные передачи.
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