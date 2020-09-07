Канарейкин: видно, что «Металлург» поменялся, Воробьёв воплощает в жизнь свои идеи

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил старт сезона для магнитогорского «Металлурга». Команда Ильи Воробьёва в двух первых матчах обыграла «Куньлунь» (2:1) и «Сочи» (6:0).
«Магнитогорская команда провела два матча. Игра с «Куньлунем» получилась сумбурной, а в поединке с «Сочи» была добыта уверенная победа. Видно, что команда поменялась. Она перестраивается, но с оценками в её адрес надо пока подождать. Сказывается ли на команде то, что в этом году она проходила предсезонку при Илье Воробьёве? Безусловно. Ведь когда тренер работает с коллективом со старта сезона, всё находится в его руках. Он может воплотить в жизни все свои задачи, сейчас Воробьёв их воплощает. По ходу предсезонной подготовки тренер смотрит разные сочетания, думает, как его команда будет играть в неравных составах. Ну и, конечно, он занимается её физической подготовкой. Поэтому по ходу сезона всё находится в его руках», — сказал Канарейкин в интервью «Чемпионату».
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