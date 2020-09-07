Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: со «Спартаком» проходных матчей не бывает

Крикунов: со «Спартаком» проходных матчей не бывает
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Команда, в принципе, неплохо двигалась с утра. А акцент какой – неравенство, работали над неравенством. «Спартак» неплохо разыгрывает, особенно первое звено. Вот, поработали, но и своё большинство отрабатывали. Это «Спартак», тут не бывает проходных матчей.

Первые два звена остаются, в третьем и четвёртом есть небольшие изменения. Ребята работают. Пробуем разные варианты, посмотрим, как будет», – приводит слова Крикунова пресс-служба клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Матч «Динамо» Москва – «Спартак» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00 мск.

Шипачёв: «Спартак» нас наказал, но мы все свои промахи уже разобрали
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020