Крикунов: со «Спартаком» проходных матчей не бывает

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».

«Команда, в принципе, неплохо двигалась с утра. А акцент какой – неравенство, работали над неравенством. «Спартак» неплохо разыгрывает, особенно первое звено. Вот, поработали, но и своё большинство отрабатывали. Это «Спартак», тут не бывает проходных матчей.

Первые два звена остаются, в третьем и четвёртом есть небольшие изменения. Ребята работают. Пробуем разные варианты, посмотрим, как будет», – приводит слова Крикунова пресс-служба клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Матч «Динамо» Москва – «Спартак» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00 мск.