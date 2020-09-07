Крикунов: со «Спартаком» проходных матчей не бывает
Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком».
«Команда, в принципе, неплохо двигалась с утра. А акцент какой – неравенство, работали над неравенством. «Спартак» неплохо разыгрывает, особенно первое звено. Вот, поработали, но и своё большинство отрабатывали. Это «Спартак», тут не бывает проходных матчей.
Первые два звена остаются, в третьем и четвёртом есть небольшие изменения. Ребята работают. Пробуем разные варианты, посмотрим, как будет», – приводит слова Крикунова пресс-служба клуба на странице в социальной сети «ВКонтакте».
Матч «Динамо» Москва – «Спартак» состоится сегодня, 7 сентября. Начало встречи – в 19:00 мск.
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