Шипачёв: «Спартак» нас наказал, но мы все свои промахи уже разобрали

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв поделился ожиданиями от предстоящего дерби со «Спартаком», а также вспомнил поражение от красно-белых на Кубке мэра Москвы (1:4).



«Нет смысла обсуждать календарь. Мы в сентябре три раза со «Спартаком» сыграем. Значит, надо выходить и побеждать. Исходим из того, что есть. «Спартак» — хорошая команда. Почему мы уступили на Кубке мэра? Если ты не забиваешь голы, это сделает твой соперник. А мы тогда очень много своих моментов не реализовали. Да и в обороне ошибки допускали. Вот «Спартак» нас и наказал. Но мы все свои промахи уже разобрали. В регулярке будет совершенно другой матч», — приводит слова Шипачёва пресс-служба клуба.



Матч «Динамо» Москва – «Спартак» состоится сегодня, 7 сентября. Начало – в 19:00 мск.

Дубль Бакоша и 3 очка Лехтеря помогли «Спартаку» обыграть «Динамо» на Кубке мэра Москвы