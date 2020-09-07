«Сибирь» потерпела третье поражение кряду, дома проиграв «Северстали»
Во встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» обыграла «Сибирь». Матч прошёл в Череповце в «Ледовом дворце» и закончился победой хозяев — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). Для новосибирского клуба это поражение стало третьим кряду.
В середине первого периода «Северсталь» повела в счете после точного броска Владислава Кодола в большинстве. Во втором игровом отрезке форвард «Сибири» Юрки Йокипакка сравнял счёт. Победную шайбу в начале заключительного периода забросил форвард хозяев Индржих Абдул.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» 10 сентября дома сыграет ЦСКА, а «Северсталь» в гостях 13 сентября проведёт матч с подольским «Витязем».
- 7 сентября 2020
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