Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» дома разгромил «Амур», забросив 8 шайб

«Авангард» дома разгромил «Амур», забросив 8 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 8:2 (1:1, 5:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Сергей Шумаков, в активе которого 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Рид Буше (1+1), Иржи Секач (1+1) и Кирилл Семёнов (0+2).

Для омского клуба эта победа стала третьей кряду, в то время как хабаровский «Амур» проиграл все три стартовых матча регулярного чемпионата. Свои следующие матчи оба клуба проведут в гостях с «Металлургом». «Амур» проведёт свой матч в Магнитогорске 9 сентября, «Авангард» – 11 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 сентября 2020, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
8 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Буше (Секач) – 10:12' (5x5)   1:1 Ушенин Владислав (Горшков, Ушенин Вячеслав) – 18:51' (5x4)   2:1 Дедунов (Стась) – 20:26' (5x5)   3:1 Каски (Буше) – 30:24' (5x4)   4:1 Шумаков (Зернов) – 32:31' (5x4)   5:1 Толчинский (Хохлачёв) – 34:51' (5x5)   6:1 Шумаков (Семёнов) – 35:33' (5x5)   6:2 Горшков (Ушенин Вячеслав) – 37:14' (5x5)   7:2 Секач (Найт) – 48:32' (5x5)   8:2 Покка (Шумаков, Семёнов) – 53:22' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020