«Авангард» дома разгромил «Амур», забросив 8 шайб

Омский «Авангард» победил хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в Подмосковье и завершилась с разгромным счётом 8:2 (1:1, 5:1, 2:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Сергей Шумаков, в активе которого 3 (2+1) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали: Рид Буше (1+1), Иржи Секач (1+1) и Кирилл Семёнов (0+2).

Для омского клуба эта победа стала третьей кряду, в то время как хабаровский «Амур» проиграл все три стартовых матча регулярного чемпионата. Свои следующие матчи оба клуба проведут в гостях с «Металлургом». «Амур» проведёт свой матч в Магнитогорске 9 сентября, «Авангард» – 11 сентября.