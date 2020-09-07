Лямся: рад тому, как «Салават Юлаев» показал характер и добыл победу

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (4:3).
«Начали сегодня медленно. Получили достаточно простое удаление, выход 2 в 1, счёт был 0:2. Хорошо, что нам удалось отыграться ещё в первом периоде, это помогло нам ментально. Доволен, как команда сыграла в конце матче. Соперник отыграл одну шайбу, но я рад тому, как команда показала характер и добыла эту победу. Но для нас в то же время это был урок, который надо запомнить. Надо подтянуть игру в контроле ситуации, для нас это был хороший опыт.
Меня списывали со счетов перед сезоном? Ещё много игр нам предстоит сыграть в сезоне, они будут становиться всё сложнее и сложнее. Работа в КХЛ связана с постоянным давлением. Что касается нашей игры, нам нужно работать. Нам нужно сфокусироваться на игре в меньшинстве. Минчане сегодня были очень опасны в игре в неравных составах. Игра в меньшинстве – важная составляющая хоккея.
Белорусская пара защитников Коробов-Лисовец? Нам есть над чем работать, но ребята неплохо проявляют себя и показывают хороший хоккей.
Завтра примем решение по голкиперу на следующую игру. Метсола – вратарь топ-уровня. Все совершают ошибки. Когда надо, Метсола нас сегодня выручал. У нас нет сомнений на его счёт, он голкипер топ-уровня», — передает слова Лямси корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 7 сентября 2020
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