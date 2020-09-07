Вудкрофт: с «Салаватом» была интересная игра, но мы недовольны результатом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4).

«Была интересная игра, но мы недовольны результатом. Мы совершили несколько ошибок, соперник ими воспользовался. Мы же не смогли воспользоваться своими моментами. Нам нужно улучшать свою игру, уменьшить провалы в обороне и улучшить игру с шайбой.

Удаление Усова? Пока не могу сказать, будет ли Илья играть или нет. Позже пересмотрю момент с удалением. В целом мы довольны игрой Ильей сегодня, однако у нас длинная скамейка из молодых ребят, которые горят желанием сыграть», — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч со «Спартаком». Обе встречи пройдут 9 сентября.