Вудкрофт: с «Салаватом» была интересная игра, но мы недовольны результатом

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:4).
«Была интересная игра, но мы недовольны результатом. Мы совершили несколько ошибок, соперник ими воспользовался. Мы же не смогли воспользоваться своими моментами. Нам нужно улучшать свою игру, уменьшить провалы в обороне и улучшить игру с шайбой.
Удаление Усова? Пока не могу сказать, будет ли Илья играть или нет. Позже пересмотрю момент с удалением. В целом мы довольны игрой Ильей сегодня, однако у нас длинная скамейка из молодых ребят, которые горят желанием сыграть», — передает слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» дома сыграет с «Ак Барсом», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч со «Спартаком». Обе встречи пройдут 9 сентября.
- 7 сентября 2020
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