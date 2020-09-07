Миронов — об ошибке Шипачёва: давайте не обсуждать каждого в отдельности. У нас коллектив

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).
«Плохо, что проиграли. Не реализовали много большинства, не хватило завершения. Будем анализировать видео и готовиться к важнейшему матчу с «Локомотивом». Будем готовиться к следующей встрече.
Понятно, мы все находимся в одинаковых условиях из-за пандемии. Сборы оказались скомканными. Нужно время, чтобы поймать игровой ритм. Начало сезона. Нам нужно пару матчей, чтобы вкатиться в чемпионат, начать выигрывать и подниматься в турнирной таблице.
Ключевой момент матча — ошибка Шипачёва? Давайте не будем обсуждать каждого в отдельности. Мы команда. Все ошибаются. Надо было помочь Вадиму, подстраховать. Мы единый коллектив, который проиграл два матча. После матча собрались с ребятами, поговорили и высказали пожелания. Завтра новый день. Нужно вкатываться в чемпионат и возвращаться к тому хоккею, который показывали на финише сезона.
Видел, как Зубарев сделал на Яшкине «мельницу», молодец. От меня тоже увидите скоро, не переживайте, сезон длинный», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 сентября 2020
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