Миронов — об ошибке Шипачёва: давайте не обсуждать каждого в отдельности. У нас коллектив

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (1:3).

«Плохо, что проиграли. Не реализовали много большинства, не хватило завершения. Будем анализировать видео и готовиться к важнейшему матчу с «Локомотивом». Будем готовиться к следующей встрече.

Понятно, мы все находимся в одинаковых условиях из-за пандемии. Сборы оказались скомканными. Нужно время, чтобы поймать игровой ритм. Начало сезона. Нам нужно пару матчей, чтобы вкатиться в чемпионат, начать выигрывать и подниматься в турнирной таблице.

Ключевой момент матча — ошибка Шипачёва? Давайте не будем обсуждать каждого в отдельности. Мы команда. Все ошибаются. Надо было помочь Вадиму, подстраховать. Мы единый коллектив, который проиграл два матча. После матча собрались с ребятами, поговорили и высказали пожелания. Завтра новый день. Нужно вкатываться в чемпионат и возвращаться к тому хоккею, который показывали на финише сезона.

Видел, как Зубарев сделал на Яшкине «мельницу», молодец. От меня тоже увидите скоро, не переживайте, сезон длинный», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.