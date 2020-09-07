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Слепышев: ЦСКА хорошо играл в равных составах, не дал «Барысу» сравнять счёт

Слепышев: ЦСКА хорошо играл в равных составах, не дал «Барысу» сравнять счёт
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев поделился впечатлениями от матча с «Барысом» (3:1).

«Хорошо играли в неравных составах, не дали сопернику шанса сравнять счёт при игре „5 на 5“. Наконец обыграли „Барыс“ в Москве, до этого проиграли им 2 раза.

Во втором и третьем периодах не получилось так же доминировать в бросках, как в первом? Так складывался первый период. Начали попроще, потом стали что-то выдумывать и меньше стали бросать", — передаёт слова Слепышева корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» дома сыграет с китайским «Куньлунь Ред Стар», а ЦСКА в гостях проведёт матч с новосибирской «Сибирью». Обе встречи пройдут 10 сентября.

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