Соколов сцепился с Бойковым, Знарок спорил с судьёй. Лучшие фото победы «Спартака» в дерби

Вчера, 7 сентября, в Москве на льду стадиона «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» в гостях обыграл московское «Динамо» со счётом 3:1 (0:0, 0:1, 3:0). Для красно-белых эта победа стала первой в нынешнем чемпионате.
Cчёт в середине второго периода матча открыл форвард «Динамо» Владислав Ефремов. На старте заключительного игрового отрезка защитник Дмитрий Вишневский сравнял счёт в меньшинстве. Через 5 минут Йори Лехтеря вывел «Спартак» вперёд. За 10 секунд до финальной сирены форвард красно-белых Лукаш Радил установил окончательный счёт, поразив пустые ворота.
«Спартак» завершил выездную серию из трёх игр и в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ на своём льду примет уфимский «Салават Юлаев», а «Динамо» дома сыграет с ярославским «Локомотивом». Обе встречи состоятся 9 сентября.
Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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