Купер — о Кучерове и Пойнте: у них высочайший хоккейный IQ и похожее понимание игры

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер оценил игру форвардов Брейдена Пойнта и Никиты Кучерова в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Айлендерс» (8:2, 1-0).

«Как объяснить их прекрасное взаимодействие? У них высочайший хоккейный IQ, умение всё делать на скорости и похожее понимание игры. Послушайте, в этой лиге одной суперзвезды мало, нужен дуэт. И эти двое постоянно разговаривают друг с другом на скамейке, хотят помочь друг другу добиться успеха, знают сильные стороны друг друга. И чем дольше друг с другом играют, тем увереннее себя чувствуют», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «Тампы» в этой встрече забил гол и сделал четыре результативные передачи. Впервые за карьеру в НХЛ он набрал пять очков за матч Кубка Стэнли. Его партнёр по звену Пойнт отметился дублем и тремя результативными передачами. Россиянин и канадец стали первыми игроками в истории «молний», набравшими пять очков в матче плей-офф НХЛ.