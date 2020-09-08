«Хореография Большого театра». Что пишут в Америке о потрясающем хоккее «Тампы» и Кучерова

«Островитяне» приучили болельщиков к тому, что эта команда действует максимально надёжно, строго и дисциплинированно. Соперник по финалу Востока проповедует противоположный стиль игры, и, следуя известному принципу о том, что кубки выигрывает оборона, все ждали для «Тампы» очень непростой серии. Возможно, она таковой в дальнейшем и станет, но её начало получилось крайне неожиданным и даже странным, что подтверждают мнения заокеанских репортёров, которые восхищаются потрясающим хоккеем в исполнении «молний».

Кучеров вернулся и набрал 5 очков! Исторический матч русского бомбардира в плей-офф НХЛ Никита обогнал легенду клуба и члена Зала славы.

«Варламов и Грайсс мало чем могли помочь»

Великолепная игра «Тампы» и неожиданная беспомощность «островитян» стали поводом для критики «Айлендерс» со стороны нью-йоркской прессы.



«Проиграли. И проиграли ужасно. Конечно, ещё далеко не всё потеряно для «островитян», которые выглядели утомлёнными после того, как менее, чем за 48 часов до этого завершили седьмой матч серии с «Флайерз» и потом перелетели через всю Канаду. В конце концов, разгром со счётом 2:8 от отдохнувшей «Тампы» — всего лишь одно поражение. Как сказал нападающий Мэтт Мартин, вторая игра серии станет самой важной, потому что никто не хочет проигрывать 0-2 в противостоянии с очень хорошей командой. Нет никаких сомнений, что у «Айлендерс» будут проблемы, если команда не сумеет замедлить «молний» при помощи хорошей защиты и удачной игры вратарей.



Томас Грайсс пропустил три гола после девяти бросков — и всё это после первого в карьере кубкового матча на ноль. Семён Варламов тоже не смог решить проблему, не остановив многочисленные атаки случайных игроков соперника. Теперь Барри Тротцу снова придётся ломать голову, кого поставить в ворота», — отметил обозреватель нью-йоркской газеты Newsday Эндрю Гросс.

«Мы должны просто смыть эту игру. Мы проиграли несколько важных матчей в овертайме, несколько тяжёлых матчей. Это всё ещё лишь одно поражение. Надо перегруппировать силы. Мы были вполне стабильными и устойчивыми последние два года, но нам противостоит отменный соперник. Я знаю, что дальше мы станем лучше. Повысим свой уровень. Почему я выбрал Грайсса, а не Варламова на первый матч? Никогда не стоит отбирать возможность у того, кто играет на ноль. В НХЛ сложно оформить «сухарь», а тем более — в плей-офф. На самом деле, наши вратари мало что могли сделать в этой встрече. У соперника было слишком много моментов. Конечно, вратари должны действовать уверенно, но им необходима помощь от пяти парней, которые действуют перед ними», — сказал Барри Тротц.

Поражения «Айлендерс» в плей-офф с худшей разницей шайб:

17 сентября 2020 — 2:8, «Тампа-Бэй»,

17 апреля 1994 — 0:6, «Рейнджерс»,

18 апреля 1994 — 0:6, «Рейнджерс».



Лучшая результативность «Тампы» в плей-офф:

17 сентября 2020 — 8:2 («Айлендерс»),

23 апреля 2011 — 8:2 («Питтсбург»).

«Кучерову надо сжалиться над соперниками»

«Уже на второй минуте матча форвард «Тампы» Брейден Пойнт показал, что и его команда, и он сам будут доминировать в этот вечер. И это был самый момент противодействия «Айлендерс», поскольку вскоре Джордан Эберле сравнял счёт. После этого «молнии» просто прокатились по сопернику, а Пойнт наслаждался этим взрывным результатом, забив два гола и отдав три передачи.



Если «островитяне» хотят обвинять в чём-то своих вратарей, то им нужно посмотреть на себя. Будет ли во втором матче играть Грайсс или же вернётся Варламов, не так важно. «Айлендерс» необходимо играть, используя свои сильные стороны. «Тампа» взяла высокий темп с самого начала, что было крайне неудобно для соперника, поэтому «островитянам» нужно избегать соревнований по лёгкой атлетике. В первом матче «Тампа» обошла их, потому что у них просто кончился бензин. Если основной причиной неудачи «Айлендерс» была усталость, то жёсткие действия и «колючая» игра смогут замедлить «Тампу». В противном случае нас ждёт очень короткая серия.



Что касается Никиты Кучерова, то если он не совсем здоров, то ему стоит сжалиться над соперниками, когда он полностью выздоровеет. Он работал вместе с Пойнтом и просто поставил «Айлендерс» в неудобное положение. Конечно, у всей команды был отличный вечер, но Никита набрал пять очков. Какими бы сильными ни были «Айлендерс» в нынешнем плей-офф, действительно ли они были настолько хороши, как дуэт Кучеров — Пойнт?» — отметил обозреватель NBC Sports Джеймс О'Брайен.

Матчи розыгрыша Кубка Стэнли, в которых одноклубники набирали по 5 и более очков*:

2020 — Пойнт / Кучеров («Тампа»),

2019 — Стоун / Штястны («Вегас»),

2010 — Францен / Бертуцци («Детройт»),

1990 — Сандстрём/ Грэнато/ Гретцки («Лос-Анджелес»),

1987 — Гретцки/ Курри («Эдмонтон»),

1986 — Паславски/ Гилмор («Сент-Луис»),

1986 — Андерсон/ Динин («Хартфорд»),

1985 — Коффи/ Курри («Эдмонтон»).



* учитываются матчи последних 35 сезонов

«Для «Тампы» пришло время выигрывать Кубок». За океаном ставят на Василевского и Кучерова Василевскому можно не «стоять на голове», а просто действовать уверенно.

«Выходы три в два похожи на хореографию большого театра»

«Хоккеисты «Лайтнинг» шесть дней сидели без дела, а у «Айлендерс» были всего сутки отдыха, после чего пришлось переезжать из Торонто в Эдмонтон. Возможно, это стало ключевым фактором, потому что у «Тампы» был шанс восстановиться физически и морально после тяжёлого полуфинала конференции против «Бостона». «Молнии» выиграли свою серию в пяти матчах, но сыграли три овертайма. Тот же Кучеров успел отдохнуть, а главный тренер Джон Купер не скрывал, что хочет использовать фактор уставшего соперника. Даже если во втором матче «Тампа» не забьёт восемь матчей, то факт, что они уже сделали это однажды, очень важен», — отметила автор Tampa Bay Times Диана Нирхос.

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«Давайте будем честными. Такая крупная победа — это разовый случай. Не стоит больше ждать таких разгромов, они вряд ли будут. Мы хотели использовать усталость соперника. Теперь будет чертовски увлекательно продвигаться вперёд», — сказал Купер.



«Привет, НХЛ. Помнишь нас? Нахальных, почти непобедимых? Да, правильно, это твои старые друзья, команда «Тампа-Бэй Лайтнинг». Мы бы позвонили тебе раньше, но были в некотором духовном поиске. Покаяние, смирение, самоанализ. Проиграли, добавили совесть и вуаля! Превратились в хорошую, рабочую мечту. Эти бедные «островитяне» не поняли, что их поразило. Мы забивали голы, словно в конкурсах на Матче всех звёзд, и ни один из них не был лёгким. Ничего случайного. Стоит задуматься о том, где мы были последние 17 месяцев или около того. Мы по-прежнему катаемся быстрее всех и делаем выходы три в два, похожие на хореографию Большого театра. В понедельник вечером мы напомнили об этом всему миру. Конечно, это всего лишь один матч. А с другой стороны — вы это видели? В НХЛ нет команды, которая бы сравнилась по артистизму и легкости. Проблема только в том, что задача стояла выиграть, а не произвести впечатление. Пусть это звучит язвительно, но это должно напугать — «Айлендерс», «Вегас» и «Даллас». Всех в НХЛ, кто не хочет, чтобы Кубок лорда Стэнли вернулся в Тампу, потому что в 2020 году это уже другая команда с новым мировоззрением, которое дополняет старые навыки», — эмоционально высказался другой автор Tampa Bay Times Джон Романо.