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Мартин: «Тампа» — команда больших мастеров, но мы способны найти противоядие

Мартин: «Тампа» — команда больших мастеров, но мы способны найти противоядие
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин прокомментировал поражение в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:8, 0-1).

«Все знают, что «Тампа» — команда больших мастеров, но и в силовой составляющей по сравнению с прошлым годом они тоже прибавили. Со всем этим нам придётся иметь дело на протяжении всей серии, однако у меня нет сомнений, что мы способны найти противоядие», — цитирует Мартина пресс-служба НХЛ.

Вратарь «Айлендерс» Семён Варламов отразил 20 бросков из 25. Россиянин вышел на лёд на 11-й минуте при счёте 1:3, заменив Томаса Грайсса, пропустившего три шайбы после девяти бросков. Варламов пропустил пять голов во второй встрече подряд. Ранее это случилось в шестом матче серии второго раунда с «Филадельфией Флайерз» (4:5 ОТ).

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