КХЛ заменила арбитров матча «Динамо» Рига – «Витязь»

Департамент судейства Континентальной хоккейной лиги произвёл замену в составе судейской бригады матча регулярного чемпионата между рижским «Динамо» и «Витязем», информирует официальный сайт лиги.
«Бригада арбитров КХЛ, назначенная на матч регулярного чемпионата между «Динамо» Рига – «Витязь», после пересечения границы Латвии прошла обязательное тестирование на ПЦР. Результаты обследования на данный момент не пришли. Таким образом, матч «Динамо» Рига – «Витязь» будет обслуживать бригада латвийских судей: главные — Андрей Кудряшовс, Звиедрикис Гинтс, линейный — Кришс Купчус, и линейный арбитр КХЛ — Дмитрий Сивов», – говорится в сообщении лиги.
Напомним, первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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