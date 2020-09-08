4 очка Дарзиньша помогли рижскому «Динамо» обыграть «Витязь» в домашнем матче

Рижское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.

Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард «Динамо» Лаурис Дарзиньш. В этой встрече он набрал 4 (2+2) очка. Самым результативным игроком в составе «Витязя» стал Каспарс Даугавиньш — в его активе 2 (1+1) очка.

Таким образом, рижское «Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 11 сентября дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 13 сентября дома проведёт матч с череповецкой «Северсталью».