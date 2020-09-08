4 очка Дарзиньша помогли рижскому «Динамо» обыграть «Витязь» в домашнем матче
Рижское «Динамо» обыграло подольский «Витязь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Рига» в столице Латвии и завершилась со счётом 4:3 (2:1, 1:2, 1:0) в пользу подопечных Петериса Скудры.
Победную шайбу в начале третьего периода забросил форвард «Динамо» Лаурис Дарзиньш. В этой встрече он набрал 4 (2+2) очка. Самым результативным игроком в составе «Витязя» стал Каспарс Даугавиньш — в его активе 2 (1+1) очка.
Таким образом, рижское «Динамо» одержало первую победу в нынешнем сезоне. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ рижане 11 сентября дома сыграют с нижнекамским «Нефтехимиком», а «Витязь» 13 сентября дома проведёт матч с череповецкой «Северсталью».
КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2020, вторник. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
4 : 3
Витязь
Московская область
0:1 Даугавиньш (Дергачёв) – 06:49' (5x4) 1:1 Комарек (Майоне, Дарзиньш) – 11:08' (5x4) 2:1 Митчелл (Дарзиньш, Редлихс М.) – 18:55' (5x5) 2:2 Сёмин (Ержабек, Даугавиньш) – 29:18' (5x4) 2:3 Смолин – 30:26' (5x5) 3:3 Дарзиньш (Митчелл, Комарек) – 39:07' (5x4) 4:3 Дарзиньш (Редлихс М., Скарлетт) – 40:19' (5x5)
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