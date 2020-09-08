Ткачёв пропустил матч СКА с «Торпедо» из-за недомогания

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:4).

«Хорошая, обоюдоострая игра, с обилием моментов. «Торпедо» много играло в атаке, мы тоже старались. Хороший второй период с нашей стороны, при счёте 5:1 надо правильно играть и доводить матч до победы. Потеряли концентрацию. Думали, всё, матч закончился. Надо отдать должное «Торпедо», они всегда играют до конца.

Уайдман провоцировал наших игроков? И ребята понимали, и мы подсказали, что не надо реагировать на провокации.

Ткачёв не играл из-за небольшого недомогания. Меня вполне устраивает Швец-Роговой на позиции крайнего нападающего. В этой роли он более продуктивно играет. Каменев когда будет готов, тогда и будем думать, на какую позицию его ставить.

Пять очков из шести в выездной серии, но мы добиваемся цельной игры на протяжении всего матча. Отрезками команда показывает такую игру. Сейчас хорошие отрезки стали длиннее, будем добиваться цельной игры на протяжении всего матча.

Бурдасов — молодец. Два матча в роли капитана, пока Кетов травмирован. Молодец, проявляет лидерские качества, я им доволен», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.