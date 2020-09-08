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СКА в гостях обыграл «Торпедо», команды забросили 10 шайб

СКА в гостях обыграл «Торпедо», команды забросили 10 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Петербургский СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу подопечных Валерия Брагина.

Одним из главных героев встречи стал защитник СКА Василий Токранов — в его активе 3 (2+1) очка. По два очка за результативность в составе победителей набрали Андрей Кузьменко (1+1), Йоонас Кемппайнен (0+2), Миро Аалтонен (0+2) и Игорь Ожиганов (0+2). Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 38 бросков из 42.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» дома сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 11 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
4 : 6
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Токранов (Аалтонен, Ожиганов) – 15:43' (5x3)   1:1 Шенфельд (Ильин, Варнаков) – 22:42' (5x5)   1:2 Кузьменко (Кемппайнен) – 26:07' (5x5)   1:3 Токранов (Вей, Швец-Роговой) – 27:18' (5x5)   1:4 Антипин (Кемппайнен) – 29:31' (5x5)   1:5 Подколзин (Кузьменко, Ожиганов) – 42:05' (5x5)   2:5 Белевич (Шенфельд, Остин) – 50:14' (5x4)   3:5 Клус (Аляев, Варнаков) – 52:32' (5x5)   4:5 Жафяров (Мили, Уайдман) – 54:49' (5x4)   4:6 Бурдасов (Токранов, Аалтонен) – 57:37' (5x5)
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