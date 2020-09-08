СКА в гостях обыграл «Торпедо», команды забросили 10 шайб

Петербургский СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу подопечных Валерия Брагина.
Одним из главных героев встречи стал защитник СКА Василий Токранов — в его активе 3 (2+1) очка. По два очка за результативность в составе победителей набрали Андрей Кузьменко (1+1), Йоонас Кемппайнен (0+2), Миро Аалтонен (0+2) и Игорь Ожиганов (0+2). Голкипер гостей Магнус Хелльберг отразил 38 бросков из 42.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» дома сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 11 сентября.
- 8 сентября 2020
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