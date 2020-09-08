Бурдасов: знали, что «Торпедо» здорово играет в третьих периодах

Нападающий СКА Антон Бурдасов прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:4).

«Все прекрасно знают, что «Торпедо» здорово играет в третьих периодах. Мы позволили им сделать навал на последних минутах. Получился хороший матч, очень интересный для зрителей. Был активный хоккей от обеих команд. Это смотреть интереснее, чем закрытую игру. Качественно сыграли. Мне понравилось — мы выиграли.

Мы начали волноваться, пропустили одну, вторую шайбу. Понимали, что будет серьёзный навал. Получилось вовремя убежать в контратаку и забил гол. Без него было бы тяжеловато в последние минуты. Надо отдать должное ребятам — они сегодня много выстояли в меньшинстве. Не каждое большинство или меньшинство может пойти так, как ты запланировал. Одна нестандартная передача может разрушить все планы на игру. Ребята подстраивались, в каких-то моментах Хелльберг подтащил. Он тоже красавец. Вся команда — молодцы», — передаёт слова Бурдасова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.