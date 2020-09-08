Бурдасов забросил красивую шайбу в ворота «Торпедо» после сольного прохода из своей зоны
Петербургский СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу подопечных Валерия Брагина.
В концовке встречи форвард СКА Антон Бурдасов отметился сольным проходом из своей зоны до площади вратаря соперников, в которой переиграл Андрея Тихомирова, защищавшего ворота «Торпедо», и установил окончательный счёт в матче.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» дома сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 11 сентября.
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