Бурдасов забросил красивую шайбу в ворота «Торпедо» после сольного прохода из своей зоны

Петербургский СКА обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 6:4 (1:0, 3:1, 2:3) в пользу подопечных Валерия Брагина.

В концовке встречи форвард СКА Антон Бурдасов отметился сольным проходом из своей зоны до площади вратаря соперников, в которой переиграл Андрея Тихомирова, защищавшего ворота «Торпедо», и установил окончательный счёт в матче.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «армейцы» дома сыграют с ярославским «Локомотивом», а «Торпедо» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 11 сентября.