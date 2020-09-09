Тренер «Далласа» — о замене Худобина: без Антона счёт был бы 0:6

Исполняющий обязанности главного тренера «Даллас Старз» Рик Боунесс объяснил решение заменить вратаря Антона Худобина после двух периодов второго матча финала Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (0:3, 1-1).

«Антон был единственной причиной, по которой счёт был 0:3. Без него он был бы 0:6. В такой момент ты ставишь в ворота дебютанта в надежде, что это сможет как-то зажечь команду. Третий период удался нам лучше», – цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыл Пол Штястны. Спустя четыре минуты игрового времени Штястны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек. После второго периода сделавший 24 сейва Худобин уступил место в воротах дебютанту НХЛ Джэйку Эттингеру.