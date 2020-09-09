Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 3:0 (1-1). Команда Питера Дебура сравняла счёт в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыл Пол Штястны. Спустя четыре минуты игрового времени Штястны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек. Его ассистентами стали Чандлер Стивенсон и Николя Руа. После второго периода сделавший 24 сейва российский голкипер «Далласа» Антон Худобин уступил место в воротах дебютанту НХЛ Джэйку Эттингеру.