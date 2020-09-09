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Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли

Результаты матчей плей-офф НХЛ и сетка розыгрыша Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день плей-офф. Состоялся один матч в третьем раунде Кубка Стэнли.

Сетка розыгрыша и календарь Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» — «Даллас Старз» — 3:0 (1-1). Команда Питера Дебура сравняла счёт в финале Кубка Стэнли в Западной конференции.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
09 сентября 2020, среда. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
3 : 0
Даллас Старз
Даллас
1:0 Штястны (Пасиоретти, Макнэбб) – 24:53' (5x5)   2:0 Карлссон (Теодор, Штястны) – 28:24' (5x4)   3:0 Носек (Стивенсон, Руа) – 34:32' (5x5)

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыл Пол Штястны. Спустя четыре минуты игрового времени Штястны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек. Его ассистентами стали Чандлер Стивенсон и Николя Руа. После второго периода сделавший 24 сейва российский голкипер «Далласа» Антон Худобин уступил место в воротах дебютанту НХЛ Джэйку Эттингеру.

Тренер «Далласа» — о замене Худобина: без Антона счёт был бы 0:6
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