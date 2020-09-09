The Athletic: форвард «Баффало» Симмондc хочет продолжить карьеру в «Торонто»

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Уэйн Симмондс, скорее всего, не станет подписывать новый контракт с клубом. Он хочет выйти на рынок свободных агентов и сменить команду. Приоритетный вариант для него — «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает The Athletic.



32-летний канадец в ходе сезона был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Баффало». В семи матчах регулярного чемпионата НХЛ за «клинков» он отметился только одной голевой передачей.



В свою очередь «Мэйпл Лифс» намерены расстаться с форвардом Кайлом Клиффордом. Контракт 29-летнего канадца подошёл к концу и клуб не собирается предлагать ему новое соглашение. Силовой форвард перешёл в «Торонто» в результате обмена с «Лос-Анджеле Кингз» и в 16 матчах набрал 3 (1+2) очка.

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