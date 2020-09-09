Дмитрий Басков единогласно избран новым председателем Федерации хоккея Беларуси

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков избран новым председателем Федерации хоккея Беларуси, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Смена руководителя национальной федерации произошла на проходящей в Минске внеочередной конференции ФХРБ. Решение об избрании Баскова было принято единогласно. Функционер был единственным кандидатом на этот пост.

Напомним, 26 августа Геннадий Савилов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен Басков. Право принять участие в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХРБ. Каждый член ФХРБ мог направить по одному делегату, который будет представлять интересы члена ФХРБ на конференции.