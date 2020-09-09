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Дмитрий Басков единогласно избран новым председателем Федерации хоккея Беларуси

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Дмитрий Басков единогласно избран новым председателем Федерации хоккея Беларуси
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков избран новым председателем Федерации хоккея Беларуси, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Смена руководителя национальной федерации произошла на проходящей в Минске внеочередной конференции ФХРБ. Решение об избрании Баскова было принято единогласно. Функционер был единственным кандидатом на этот пост.

Напомним, 26 августа Геннадий Савилов подал в отставку. Временно исполняющим обязанности был назначен Басков. Право принять участие в голосовании на конференции имеют председатель, его заместители, генеральный секретарь, а также иные члены исполкома, представители членов ФХРБ. Каждый член ФХРБ мог направить по одному делегату, который будет представлять интересы члена ФХРБ на конференции.

Дмитрий Басков — единственный кандидат на должность руководителя ФХБ
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