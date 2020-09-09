Уайно: Худобин не имел шансов предотвратить голы, которые забил «Вегас»

Журналист AP Стивен Уайно прокомментировал поражение «Даллас Старз» во втором матче серии финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Вегас Голден Найтс» (0:3, 1-1), выделив игру российского голкипера Антона Худобина.

«Вегас» выглядел как команда, которая заняла первое место в Западной конференции. А Худобин не имел шансов предотвратить те голы, который забил соперник», — констатировал Уайно.

Все три гола пришлись на второй период. На 25-й минуте с передач Макса Пасиоретти и Брейдена Макнэбба счёт открыл Пол Штястны. Спустя четыре минуты игрового времени Штястны вместе с Ши Теодором выступил уже ассистентом для Вильяма Карлссона — 2:0. Третью шайбу в матче забросил Томаш Носек. После второго периода сделавший 24 сейва Худобин уступил место в воротах дебютанту НХЛ Джэйку Эттингеру.