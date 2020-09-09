Брюквин — о «Локомотиве»: вроде всё та же молодая команда, но солидно укрепилась

Нападающий московского «Динамо» Владимир Брюквин поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом».

«Ярославцы прилично усилились, вон Петя (нападающий Андре Петерссон. — Прим. „Чемпионата“) туда перешёл. Егор Коршков вернулся из-за океана. Как-то мы смотрели матч «Локомотива», когда велосипед крутили – как они в Сочи против СКА играли. Вроде всё та же молодая команда, но солидно укрепилась. Вообще, у меня там много знакомых ребят. Команды Андрея Скабелки действуют очень активно, если судить по «Сибири» и «Барысу», где он работал раньше.

У меня получается часто огорчать «Локомотив»? Ну что тут скажешь – люблю эту команду. Видимо, везёт мне в матчах с «Локомотивом» на голы. Постараемся, чтобы и в этот раз всё прошло успешно", — цитирует Брюквина пресс-служба московского «Динамо».