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Вудкрофт: в «Динамо» много молодых ребят, которые могут дорасти до топ-уровня

Вудкрофт: в «Динамо» много молодых ребят, которые могут дорасти до топ-уровня
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт дал комментарий в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом».

«Мы должны играть в наш хоккей, выигрывать единоборства, контролировать шайбу. «Ак Барс» — очень сильный соперник. Играя с ним, надо показать свой лучший хоккей.

Самое главное, что у нас хорошая атмосфера в коллективе, командный дух. Ребята хорошо работают и сплочены. Надо минимизировать ошибки, не давать сопернику возможности вернуться в игру. Мы будем делать всё для победы.

Вижу ли молодых хоккеистов, которые в скором времени могут стать топ-игроками? Конечно. У нас много молодых ребят, которые могут дорасти до такого же уровня, как, например, Хенкель (белорусский хоккеист начинал карьеру в КХЛ в минском «Динамо», сейчас является игроком «Ак Барса». — Прим. «Чемпионата»). В Кристиане мне нравилась его трудоспособность, умение играть просто и эффектно. Если у наших ребят будет такая же мотивация, то они станут звёздами», – приводит слова Вудкрофта пресс-служба минского клуба

Матч «Динамо» Минск – «Ак Барс» состоится сегодня, 9 сентября. Начало – в 19:30 мск.

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