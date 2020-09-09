Крикунов — рекордсмен по количеству матчей на посту главного тренера в истории России

Матч с ярославским «Локомотивом» станет 1400-м в карьере для тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова на посту главного тренера.
Это абсолютный рекорд в истории отечественного хоккея.
Владимир Крикунов является заслуженным тренером России. За свою карьеру он успел потренировать екатеринбургский «Спартак» (сейчас клуб называется «Динамо-Энергия». — Прим. «Чемпионата»), «Ак Барс», «Нефтехимик», «Автомобилист» и московское «Динамо». Был наставником сборной России, Беларуси и Казахстана. В сезоне-2004/2005 привёл московское «Динамо» к золоту чемпионата России. Бронзовый призёр чемпионата мира—2005 и обладатель Кубка европейских чемпионов—2006.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.
- 9 сентября 2020
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
18:50
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:59
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
-
13:57
-
13:36
-
13:15
-
12:56
-
12:24
-
12:04
-
11:30
-
11:25
-
11:15
-
10:52
-
10:25
-
10:10
-
09:49
-
09:30
-
09:00
-
08:40
-
08:24
-
08:05
-
07:59
-
07:50
-
05:33