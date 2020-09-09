Крикунов — рекордсмен по количеству матчей на посту главного тренера в истории России

Матч с ярославским «Локомотивом» станет 1400-м в карьере для тренера московского «Динамо» Владимира Крикунова на посту главного тренера.



Это абсолютный рекорд в истории отечественного хоккея.



Владимир Крикунов является заслуженным тренером России. За свою карьеру он успел потренировать екатеринбургский «Спартак» (сейчас клуб называется «Динамо-Энергия». — Прим. «Чемпионата»), «Ак Барс», «Нефтехимик», «Автомобилист» и московское «Динамо». Был наставником сборной России, Беларуси и Казахстана. В сезоне-2004/2005 привёл московское «Динамо» к золоту чемпионата России. Бронзовый призёр чемпионата мира—2005 и обладатель Кубка европейских чемпионов—2006.



В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.

Владимир Крикунов — единственный тренер, возглавлявший клуб КХЛ в каждом сезоне в истории