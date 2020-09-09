Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого
Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.
Таким образом, тренерский штаб решил разбить звено Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, которое начинало сезон.
Пятёрки «Динамо» на сегодняшний матч выглядят следующим образом:
- Брюквин — Шипачёв — Тарасов, Сергеев — Миронов;
- Кагарлицкий — Шипов — Яшкин, Чайковски — Хиетанен;
- Кулёмин — Ефремов — Алексеев, Григорьев — Егор Зайцев;
- Муранов — Панкратов — Олег Зайцев, Прибыльский — Бойков.
В воротах встречу начнёт Александр Ерёменко. Вторым голкипером заявлен Иван Бочаров.
В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.
Крикунов: никто не заставляет Шипачёва играть столько времени. Просто меняться надо
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