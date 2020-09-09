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«Динамо Мск»- «Локомотив». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого

Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.

Таким образом, тренерский штаб решил разбить звено Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, которое начинало сезон.

Пятёрки «Динамо» на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

  • Брюквин — Шипачёв — Тарасов, Сергеев — Миронов;
  • Кагарлицкий — Шипов — Яшкин, Чайковски — Хиетанен;
  • Кулёмин — Ефремов — Алексеев, Григорьев — Егор Зайцев;
  • Муранов — Панкратов — Олег Зайцев, Прибыльский — Бойков.

В воротах встречу начнёт Александр Ерёменко. Вторым голкипером заявлен Иван Бочаров.

В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.

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