Шипачёв переведён из звена Яшкина и Кагарлицкого

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв начнёт встречу с ярославским «Локомотивом» в первом звене с Владимиром Брюквиным и Даниилом Тарасовым.



Таким образом, тренерский штаб решил разбить звено Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин, которое начинало сезон.



Пятёрки «Динамо» на сегодняшний матч выглядят следующим образом:

Брюквин — Шипачёв — Тарасов, Сергеев — Миронов;

Кагарлицкий — Шипов — Яшкин, Чайковски — Хиетанен;

Кулёмин — Ефремов — Алексеев, Григорьев — Егор Зайцев;

Муранов — Панкратов — Олег Зайцев, Прибыльский — Бойков.

В воротах встречу начнёт Александр Ерёменко. Вторым голкипером заявлен Иван Бочаров.



В нынешнем сезоне «Динамо» под руководством 70-летнего Крикунова провело две встречи. Оба матча закончились поражением бело-голубых.