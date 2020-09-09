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Торгаев: братья Зогорна не восстановятся к игре с ЦСКА

Торгаев: братья Зогорна не восстановятся к игре с ЦСКА
Хоккей / КХЛ 0

И.о. главного тренера «Амура» Павел Торгаев подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом» (1:3).

«Сложный матч, как и все предыдущие. Команда в непростой ситуации оказалась перед началом чемпионата. Из позитивного — ребята играли до конца, не сдавались. Когда поправятся легионеры? На 90% уверен, что на следующий матч они не выйдут. По моей информации, братья Зогорна не восстановятся к матчу с ЦСКА. Замена Лангхамера? Сменили его не потому, что он виноват в пропущенных шайбах. У нас был план — дать сыграть вратарям по половине матча. Он должен был смениться в середине второго периода, но показал, что может доиграть. Вообще, радует, что оба вратаря у нас подходят к своей форме. Наверное, вся игра у нас будет строиться вокруг вратарей. Поэтому видим в этом позитив», – приводит слова Торгаева пресс-служба КХЛ.

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