В Пардубице простились с Милошем Ржигой

Сегодня в Пардубице простились с экс-тренером московского «Спартака» Милошем Ржигой, скончавшимся 1 сентября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.



«Чешский хоккей благодарит все иностранные федерации, организации и отдельных лиц, которые прислали соболезнования в связи со смертью бывшего тренера национальной сборной и отличного игрока Милоша Ржиги», — гласит сообщение ФХЧ.



Напомним, 1 сентября Милош Ржига скончался из-за тромбофлебита.



В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под его руководством сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.

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