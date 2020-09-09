В Пардубице простились с Милошем Ржигой
Сегодня в Пардубице простились с экс-тренером московского «Спартака» Милошем Ржигой, скончавшимся 1 сентября, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея Чехии.
«Чешский хоккей благодарит все иностранные федерации, организации и отдельных лиц, которые прислали соболезнования в связи со смертью бывшего тренера национальной сборной и отличного игрока Милоша Ржиги», — гласит сообщение ФХЧ.
Напомним, 1 сентября Милош Ржига скончался из-за тромбофлебита.
В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Под его руководством сборная Чехии дошла до полуфинала прошлого чемпионата мира, однако завоевать медали команде не удалось. В матче за третье место чехи проиграли сборной России.
«Последний месяц был большой битвой». Хоккейный мир скорбит по пану Ржиге
Ещё месяц назад всё было нормально, а сейчас всем очень больно и грустно.
Сын Ржиги: последний месяц был большой битвой
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