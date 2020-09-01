«Последний месяц был большой битвой». Хоккейный мир скорбит по пану Ржиге

Ещё месяц назад всё было нормально, а сейчас всем очень больно и грустно.

«Почтите память моего отца наилучшим образом»

Днём 1 сентября пришла трагическая новость из Чехии. Не стало знаменитого хоккейного тренера Милоша Ржиги. В середине августа сообщалось, что 61-летний специалист был госпитализирован в Институт клинической и экспериментальной медицины в Праге. Изначально Милош проходил лечение в больнице Рузвельта в Банска-Быстрице, но в последние несколько недель состояние здоровье специалиста резко ухудшилось, и он был перевезён в Прагу. К огромному сожалению, даже самые лучшие врачи Чехии и современная техника не смогли спасти пана Милоша.

Чех, которого обожали в России. Умер бывший тренер «Спартака» и СКА Ржига Пан Милош был своим везде, куда приходил. Свободно говорил по-русски и влюбил в себя всю КХЛ.

На данный момент точно не сообщается, от чего умер Ржига. Его семья не стала выносить диагноз в публичную плоскость. По одной из версий, причиной смерти мог стать варикоз, который затем перетёк в тромбофлебит.



«Последний месяц был большой битвой. Я благодарю всю семью и всех близких, которые были с нами и старались изо всех сил. И я хотел бы от всей души поблагодарить своего отца за всё, что он всегда делал для других. Я хочу попросить всё хоккейное движение, болельщиков и друзей почтить память моего отца и помнить его только наилучшим образом», – так отреагировал на смерть своего отца Милош Ржига-младший.

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«Ещё месяц назад всё было нормально»

В России Ржига известен по работе в «Химике», «Спартаке», «Атланте», СКА и «Авангарде». Последним местом работы Милоша в КХЛ был «Слован». На протяжении значительного промежутка времени Ржига работал в России вместе с Андреем Потайчуком. В мае даже сообщалось, что этот дуэт может возглавить «Барыс», но до подписания контракта дело не дошло.



«Мы с Милошем не только работали вместе, но и семьями дружили, по жизни общались. Много чего было. Мне сложно что-то говорить, я сам в шоке нахожусь. Тяжело на душе, на самом деле. Я хорошо знал Милоша, и для меня это личная трагедия. Очень быстро он покинул нас, к сожалению…



Ещё буквально месяц назад я разговаривал с Милошем. Мы общались и по работе, и по другим поводам. Всё было нормально. А потом пришла информация, что Ржига в больницу попал. Я думал, что он на связи, писал ему сообщения, звонил, но ответа не было. А сегодня пришла информация, что Милоша не стало…



Очень тяжело сейчас. Это был жизнерадостный, настоящий человек. Он жизнь любил… Поэтому просто слов нет сейчас», – сказал Потайчук «Чемпионату».

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«Очень больно и грустно»

В России наибольшую известность Милош получил во время работы со «Спартаком». Под руководством Милоша красно-белые запомнились эффектными победами в сериях плей-офф со СКА (2009) и московским «Динамо» (2010). Пресс-служба «Спартака» отреагировала на трагическую новость о смерти бывшего главного тренера команды.



«В Чехии после болезни скончался Милош Ржига. Специалисту был 61 год. С 2007 по 2010 год Ржига был главным тренером «Спартака». Яркий, неравнодушный, импульсивный, харизматичный в работе и по-настоящему обаятельный в жизни.



Его искренне любили тысячи спартаковских болельщиков. И пан Милош всегда отвечал им взаимностью. Нам очень больно и грустно сейчас. Хоккейный клуб «Спартак» приносит глубокие соболезнования родным и близким Милоша Ржиги, всем, кто знал и ценил замечательного тренера», — сказано в официальном сообщении красно-белых.

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«Он всегда был справедлив»

Последним местом работы Ржиги стала сборная Чехии. Милошу не удалось привести национальную команду к медалям на своём единственном в карьере чемпионате мира. Грустная ирония судьбы заключалась в том, что помешала ему в этом сборная России, к которой Милош всегда относился с огромным уважением. В 2019 году россияне сломили чешское сопротивление по буллитам в матче за третье место, а спустя год коронавирус лишил Ржигу шанса взять реванш. Внезапная смерть тренера потрясла хоккейный мир.



«Мы знали о госпитализации Милоша, но известие о его смерти нас поразило и опечалило. Чешский хоккей потерял яркую личность, бывшего великого игрока, а впоследствии успешного тренера, сумевшего добиться признания не только на родине, но и заграницей. Почтите его память!» — сказал Томаш Краль, президент Союза хоккея Чехии.

Легендарный чешский хоккеист Роберт Райхел входил в тренерский штаб Милоша в сборной. «Мы продолжали перезваниваться и поддерживали связь. Я не знал всех подробностей, но верил, что Милош справится с проблемами со здоровьем. Его смерть глубоко поразила меня. Когда человек умирает всего-навсего в 61 год, это всегда страшная трагедия. У нас с Милошем было два прекрасных года. Я знал его как прекрасного тренера и отличного человека, который всегда был справедлив», — заявил Райхел.

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«Просто опустошён этой новостью. Умер великий тренер»

В социальных сетях грустные сообщения также опубликовали Томаш Плеканец, Иржи Грдина, Милан Гулаш, Патрик Бартошак и многие другие звёзды чешского хоккея.



«Трагическая новость просто потрясла меня. Все мы знали, что пан Милош был госпитализирован из-за проблем со здоровьем. Но я так надеялся на позитивное развитие событий. Я верил, что Милош скоро снова будет в порядке. У меня осталось много воспоминаний. Ржига невероятно сильно любил хоккея. Он посвятил ему всю свою жизнь, сначала играя сам, а затем и тренируя других ребят. Если бы в его сердце не было хоккея, он бы точно не продолжал работать», — сказал бывший форвард клубов КХЛ Милош Ржепик.

«Просто опустошён этой новостью. Милош Ржига был среди тренеров, которые значительно повлияли на мою карьеру. Мы пережили вместе много славных моментов как в чешской Экстралиге, так и в российской суперлиге. Умер великий тренер. Я хотел бы выразить свои соболезнования семье и близким Милоша», — заявил член правления ХК «Динамо Пардубице» Душан Салфицки. Действующий функционер в бытность игровой карьеры провёл один из лучших сезонов в «Химике», которым в сезоне-2005/2006 руководил пан Милош.



Яркий и харизматичный тренер давно стал своим не только для российского и чешского болельщика. Его знали и любили во всём мире. Смерть Ржиги не оставила равнодушным никого из любителей хоккея. Пана Милоша будет очень сильно не хватать.

Редакция «Чемпионата» также выражает соболезнования всем родным, близким и друзьям пана Милоша Ржиги.