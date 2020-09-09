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Зарипов забросил первую шайбу в сезоне. Он забивал в каждом сезоне КХЛ

Зарипов забросил первую шайбу в сезоне. Он забивал в каждом сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов забросил первую шайбу в сезоне. Это произошло в матче с минским «Динамо». Его гол позволил сравнять счёт. К середине третьего периода счёт 4:3 в пользу казанцев.

Зарипов забрасывал в каждом из 13 сезонов КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Зарипов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина.

Напомним, на счету «Динамо» две победы в нынешнем сезоне, одна из которых техническая — над «Йокеритом». Минчане проиграли «Салавату Юлаеву» (3:4), ведя в ходе встречи — 2:0. «Ак Барс» начал сезон с победы в матче с ЦСКА за Кубок открытия (3:2 ОТ). Затем казанцы проиграли «Витязю» (0:4) и переиграли СКА в овертайме (3:2 ОТ).

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