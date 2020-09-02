Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на матч с ЦСКА

Капитан «Ак Барса» Данис Зарипов не прилетел с командой в Москву на первый матч нового сезона с ЦСКА. Расширенный состав на стартовый матч был опубликован на сайте казанского клуба. При этом в Москву полетели новички «Ак Барса» Стефан да Коста, Александр Хованов и Найджел Доус.

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Адам Рейдеборн.

Защитники: Микаэль Викстранд, Никита Лямкин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, Камиль Фазылзянов, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин, Альберт Яруллин.

Нападающие: Джастин Азеведо, Александр Бурмистров, Дмитрий Воронков, Артём Галимов, Станислав Галиев, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье, Савелий Кувардин, Артём Лукоянов, Кирилл Петров, Илья Сафонов, Виктор Тихонов, Михаил Фисенко, Александр Хованов.