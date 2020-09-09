Яруллин: какая разница, как залетает шайба? Такой нынче хоккей

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо» (5:4).



«Хорошая, зрелищная игра. Зрителям должно было понравиться. Не здорово, что пропустили 4 гола. Хорошо, что выиграли. Соперник быстрый, мастеровитый. Хорошо, что одержали победу. Она нам была нужна.



Много пропускаем? Есть над чем работать, не должны столько пропускать. Будем исправлять ошибки, смотреть, что не так делаем. Работы — непочатый край.



Курьёзные голы? Значит, так должно было быть, значит, соперник был нацелен на ворота. Какая разница, как залетает шайба? Это нам урок, что шайба может и так залететь. Такой нынче хоккей», — передает слова Яруллина корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

«Динамо» в Минске проиграло «Ак Барсу», команды забросили 9 шайб