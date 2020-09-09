Доус: я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо
Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо». Казанский клуб трижды отыгрался и смог одержать победу — 5:4. На счету Доуса заброшенная шайба.
«Сложный матч. Нам удалось переломить игру в третьем периоде. Хорошо, что удалось выиграть.
Знаете, мне не показалось, что удалений было немного. Хорошо, что мы забили гол «5 на 3». Нужно улучшать игру в большинстве, но сейчас старт сезона, в команде новые хоккеисты, нам нужно время. Время летит очень быстро, не думал, что сегодня мой 500-й матч. Я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо. Постараюсь выиграть кубок в этом году», — передает слова Найджела Доуса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
Квартальнов: сказалось мастерство игроков «Ак Барса»
- 9 сентября 2020
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:20
-
20:53
-
20:46
-
20:43
-
20:07
-
19:40
-
19:20
-
19:17
-
18:50
-
18:15
-
17:52
-
17:20
-
16:33
-
16:10
-
15:59
-
15:30
-
15:00
-
14:40
-
14:15
Партнерский контент