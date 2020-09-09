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Доус: я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо

Доус: я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо». Казанский клуб трижды отыгрался и смог одержать победу — 5:4. На счету Доуса заброшенная шайба.

«Сложный матч. Нам удалось переломить игру в третьем периоде. Хорошо, что удалось выиграть.

Знаете, мне не показалось, что удалений было немного. Хорошо, что мы забили гол «5 на 3». Нужно улучшать игру в большинстве, но сейчас старт сезона, в команде новые хоккеисты, нам нужно время. Время летит очень быстро, не думал, что сегодня мой 500-й матч. Я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо. Постараюсь выиграть кубок в этом году», — передает слова Найджела Доуса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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