Доус: я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус прокомментировал итоги встречи с минским «Динамо». Казанский клуб трижды отыгрался и смог одержать победу — 5:4. На счету Доуса заброшенная шайба.



«Сложный матч. Нам удалось переломить игру в третьем периоде. Хорошо, что удалось выиграть.



Знаете, мне не показалось, что удалений было немного. Хорошо, что мы забили гол «5 на 3». Нужно улучшать игру в большинстве, но сейчас старт сезона, в команде новые хоккеисты, нам нужно время. Время летит очень быстро, не думал, что сегодня мой 500-й матч. Я уже не молод, но раз выступаю в этой лиге, значит, играю ещё неплохо. Постараюсь выиграть кубок в этом году», — передает слова Найджела Доуса корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Квартальнов: сказалось мастерство игроков «Ак Барса»