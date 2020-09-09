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Кадейкин: если у игроков не хватает эмоций сейчас, у них не может быть будущего

Кадейкин: если у игроков не хватает эмоций сейчас, у них не может быть будущего
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин подвёл итоги встречи с московским «Спартаком» (3:5).

«Эмоции ещё есть, четвёртый матч в сезоне. Сегодня интересно было сыграть в Москве, много зрителей, отличный соперник. Игра была хорошая. Если у нас не хватает эмоций сейчас, у нас не может быть будущего. Не хватило борьбы, выигранных единоборств. Это можно списать на эмоции, на недостаток движения. Больше помогаем в обороне, стараемся играть впятером, всё рядом, все с шайбой. Не полагаемся на индивидуальные действия, заточены на командную работу.

В начале проспали в движении, проигрывали шайбу, пропускали игроков, удалялись из-за этого. Игра шла не по нашему сценарию. Начали добавлять, стали играть встык, появилось желание. Начало было сонное, потом завелись, всё стало нормально.

Финт спин-о-рама в конце матча? Когда счет 3:5, остаётся десять минут и пытаешься что-то придумать, грань ответственности спускается, пытаешься сыграть нестандартно, одно другому не мешает. Одно дело, если бы я сделал это при 0:0. Другое — когда проигрываем и нужно рисковать, игру нужно было вытаскивать. Когда наша тройка забивала второй гол, результат командных действий присутствовал, поддавили, совершили бросок, то есть у нас всё в порядке с командными действиями», — передаёт слова Кадейкина корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.

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