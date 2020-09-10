«Тампа» с 26-й минуты матча была вынуждена играть в девять нападающих
В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».
«Тампа» потеряла двух форвардов в ходе встречи. В первом периоде до конца матча был удалён Алекс Киллорн, нарушивший правила против нападающего «Айлендерс» Брока Нельсона. В начале второго отрезка из-за травмы со льда ушёл лучший бомбардир «молний» в плей-офф Брэйден Пойнт.
Отметим, что «Лайтнинг» на этот матч заявили семь защитников и 11 форвардов. Таким образом, с 26-й минуты встречи команда Джона Купера была вынуждена обходиться девятью нападающими.
Лучший бомбардир «Тампы» Пойнт получил травму во втором матче серии с «Айлендерс»
- 10 сентября 2020
-
06:41
-
06:35
-
06:30
-
06:20
-
06:14
-
06:05
-
05:43
-
04:03
- 9 сентября 2020
-
23:58
-
23:56
-
23:52
-
23:43
-
23:15
-
22:53
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:32
-
22:27
-
22:25
-
22:24
-
22:17
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:49
-
21:35
-
21:35
-
21:20
-
20:53
-
20:46
-
20:43
-
20:07
-
19:40
Партнерский контент