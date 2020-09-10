«Тампа» с 26-й минуты матча была вынуждена играть в девять нападающих

В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».

«Тампа» потеряла двух форвардов в ходе встречи. В первом периоде до конца матча был удалён Алекс Киллорн, нарушивший правила против нападающего «Айлендерс» Брока Нельсона. В начале второго отрезка из-за травмы со льда ушёл лучший бомбардир «молний» в плей-офф Брэйден Пойнт.

Отметим, что «Лайтнинг» на этот матч заявили семь защитников и 11 форвардов. Таким образом, с 26-й минуты встречи команда Джона Купера была вынуждена обходиться девятью нападающими.