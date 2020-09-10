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Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ

Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» со счётом 2:1. Счёт в серии 2-0 в пользу «Лайтнинг».

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до конца третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало семь таких голов, и он повторил результат Брэда Ричардса.

Клубный рекорд делят между собой действующий нападающий «Лайтнинг» Тайлер Джонсон и завершивший карьеру Мартен Сен-Луи. В их активе по восемь победных голов.

Кучеров вышел на 10-е место по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ среди российских игроков
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