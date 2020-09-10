Хедман забил в четвёртом матче кряду, вплотную приблизившись к рекорду плей-офф НХЛ

В Эдмонтоне состоялся второй матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой номинальных хозяев площадки игроков «Тампы» — 2:1. Счёт в серии стал 2-0 в пользу «Лайтнинг».

Защитник «Тампы» Виктор Хедман забросил шайбу на 19-й минуте матча. Таким образом швед продлил голевую серию в плей-офф НХЛ до четырёх матчей, вплотную приблизившись к рекорду плей-офф НХЛ. Серия из пяти матчей была только у одного защитника в истории НХЛ – Пола Коффи из «Эдмонтон Ойлерз» в плей-офф 1983 года.



Примечательно, что в 2010 году в пяти матчах подряд забивал и Дастин Бафлин из «Чикаго Блэкхоукс», но в том розыгрыше американский защитник выступал на позиции нападающего.