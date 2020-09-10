Хедман: сегодня Кучеров был просто невероятен. Он постоянно находился на льду

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман прокомментировал победный гол Никиты Кучерова во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).
«Сегодня у нас прекрасно сыграли форварды, в победе их большая заслуга. А Кучеров был просто невероятен. Он постоянно находился на льду, а когда такие вещи делает ваш самый опытный игрок, то это передаётся всем остальным. Так что сегодня все наши форварды продемонстрировали отменную стойкость. В третьем периоде мы «убили» меньшинство три на пять, и здесь стоит отметить Василевского. Его игра и действия спецбригады были просто феноменальны», — сказал Хедман.
Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому он вышел на пятое место по победным шайбам в плей-офф НХЛ среди российских игроков, повторив результат Алексея Ковалёва, Сергея Гончара и Павла Дацюка (по семь победных голов за карьеру).
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