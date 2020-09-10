Пашков: Воробьёв сразу взял быка за рога, он знает всю систему «Магнитки»

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал удачный старт магнитогорского «Металлурга» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Илья Воробьёв вернулся в клуб, в котором ранее уже работал и с которым добивался результата. Человеку не нужно обживаться, привыкать к условиям. Он знает всю систему команды, знает всё, что в ней происходит. Для него в Магнитогорске всё родное. Воробьёв сразу взял быка за рога, «Магнитка» на старте чемпионата добилась уже трёх побед. Видно, что проделана серьёзная работа в межсезонье.

Вспомните, что было при чешском тренерском штабе в прошлом году. Сейчас совсем другой разговор. Причём «Металлург» качественно потрудился как в плане селекции, так и в плане физической подготовки команды. С потолком зарплат была сложная история, так что менеджмент и главный тренер достойно из неё выбрались», — сказал Пашков «Чемпионату».