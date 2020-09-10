Макдона: Василевский словно третий защитник. Он очень важен для «Тампы»

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Макдона прокомментировал победу во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«У нас не хватало нападающих, поэтому мы старались как можно более строго сыграть в обороне. Знали, что шансы у нас обязательно появятся, просто нужно было ждать. Мы дождались и были вознаграждены. Определённо это была победа огромной важности. Мы принимаем это. Здорово быть частью такой группы игроков, а участвовать в таком драматичном финале



Что могу сказать о действиях Андрея Василевского? Он придаёт нам уверенности. Мы знаем, что совершим какие-то ошибки, но когда Андрей видит момент броска, то играет очень уверенно. Он словно наш третий защитник. Василевский очень важен для нас», — отметил Макдона.

Кучеров: мне оставалось только попасть в пустые ворота. Макдона чертовски здорово сыграл