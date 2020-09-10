Кучеров: мне оставалось только попасть в пустые ворота. Макдона чертовски здорово сыграл

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал победный гол во втором матче полуфинальной серии Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:1, 2-0).

«Я видел, как Макдона пошёл глубоко в зону и подобрал шайбу на фланге. Я смотрел ему в глаза. Он сделал прекрасный поперечный пас, мне оставалось только попасть в пустые ворота. Он чертовски здорово сыграл!», — приводит слова Кучерова журналист Джо Смит.

Благодаря голу Кучеров вышел на третье место в истории «Тампы» по победным шайбам в плей-офф НХЛ. В активе россиянина стало семь таких голов, и он повторил результат Брэда Ричардса. Клубный рекорд делят между собой действующий нападающий «Лайтнинг» Тайлер Джонсон и завершивший карьеру Мартен Сен-Луи. В их активе по восемь победных голов.