Нельсон — о 0-2 в серии с «Тампой»: это война, которая ещё не закончилась

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон высказался после второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2). В середине третьего периода «островитяне» провели 38 секунд в большинстве, играя пять на три, но не забили.



«38 секунд – это немало, и мы вполне могли решить игру в свою пользу. Но лучшее, что мы можем сделать теперь, – переключиться на следующий матч. Это война, которая ещё не закончилась», – цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80).