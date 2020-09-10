Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Барыс» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Нельсон — о 0-2 в серии с «Тампой»: это война, которая ещё не закончилась

Нельсон — о 0-2 в серии с «Тампой»: это война, которая ещё не закончилась
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон высказался после второго матча финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1:2, 0-2). В середине третьего периода «островитяне» провели 38 секунд в большинстве, играя пять на три, но не забили.

«38 секунд – это немало, и мы вполне могли решить игру в свою пользу. Но лучшее, что мы можем сделать теперь, – переключиться на следующий матч. Это война, которая ещё не закончилась», – цитирует Нельсона пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров забросил победную шайбу за девять секунд до окончания третьего периода. Благодаря этому Кучеров вышел на восьмое место по голам за карьеру в плей-офф НХЛ среди россиян, повторив результат Павла Буре (по 35 шайб). При этом Павел провёл на 16 матчей меньше (64 против 80).

Тротц — о хите Киллорна: Нельсон ничего не подозревал, его атаковали со слепой стороны
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020